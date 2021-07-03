طالب فلسطيني ضمن أفضل 20 مدير حرم جامعي بأوروبا والشرق الأوسط وافريقي

وطن: حصل الطالب الفلسطيني المبدع عبدالحكيم ناصر عوض في إدارة مسابقة hult prize العالمية التابعة للأمم المتحدة وجامعة هولت العالمية على لقب أفضل مدير حرم جامعي ضمن 20 مدير حرم جامعي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأيضا ضمن أفضل 50 مدير حرم جامعي على مستوى العالم من أصل 3000 جامعة حول العالم.

والطالب عوض البالغ من العمر 20 عاما من مخيم البريج في قطاع غزة يدرس تخصص أنظمة معلومات حاسوبية في كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة القدس المفتوحة-فرع الوسطى ويعتبر هذا التميز والابداع لأحد طلاب الجامعة الأول من نوعه على مستوى فلسطين.