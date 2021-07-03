ورشة عمل للعاملين في البنوك والتأمين والأعمال المالية

وطن: نظمت النقابة العامة للبنوك وشركات التأمين والاعمال المالية، في المحافظات الجنوبية ورشة عمل حول ادارة المخاطر الائتمانية، حالات عملية لعدد ٤٨ موظف وموظفة في البنوك والمؤسسات المصرفية وشركات التأمين يأتي ذلك في اطار مساعي النقابة الرامية الى الوصول لكافة الموظفين في البنوك والمؤسسات المصرفية وشركات التأمين من كلا الجنسين لاشراكهم في العمل داخل النقابة.

حيث افتتح الورشة النقابي يوسف ابو عيدة نائب رئيس النقابة وعضو اللجنة التنفيذية مرحبا بالحضور وتقديم "راسم البياري"، نائب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، في المحافظات الجنوبية، الذي رحب بالحضور وتطرق الى أهمية العمل النقابي والانتساب للنقابة وبعض النقاط المهمة من أجل تشكيل جسم نقابي قوي من الموظفين في البنوك والمؤسسات المصرفية وشركات التأمين.

كما رحب بالحضور الدكتور "سلامة أبو زعيتر" عضو الأمانة العامة، ورئيس دائرة التوجيه والتدريب في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، كل من، بسام الوحيدي عضو اللجنة التنفيذية، والنقابية وجدان البحيصي عضو مجلس الادارة، والنقابي "إياد الخالدي" عضو مجلس الادارة، والمحاضرة الدكتورة "إيمان أبو زعيتر" مديرة فرع بنك القدس، التي قامت بتدريب المشاركين حول أهمية النقابة وكيفية إدارة المخاطر الائتمانية _ حالات عملية.



وفي نهاية الورشة تم تقديم بعض التوصيات وآليات العمل التي سيتم الانطلاق من خلالها في الفترة القادمة.