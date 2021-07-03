"محامون من أجل العدالة" لـوطن: عناصر من الشرطة اعتقلوا الناشط غسان السعدي وانهالوا عليه وعلى اسامة جردات بالضرب في رام الله

وطن: قال المحامي مهند كراجة من مجموعة "محامون من أجل العدالة" لـوطن، إنه وفقا لإفادات شهود العيان لـ"محامون من أجل العدالة"، اعتقل عناصر من الشرطة الخاصة الناشط غسان السعدي وانهالوا عليه بالضرب وسط رام الله، أثناء ذهابه إلى موقف سيارات جنين في طريق عودته إلى بيته.

وأضاف كراجة أن العناصر الشرطية انهالت بالضرب أيضا على الناشط أسامة جردات في رام الله.

وأوضح المحامي كراجة، أن اعتقال السعدي والاعتداء عليه وعلى جردات، جاء بعد مشاركتهما مساء اليوم السبت، في مسيرة منددة بمقتل الناشط نزار بنات وسط رام الله.

واتصلت وطن، بالناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات لأخذ رد منه على ذلك، لكنه لم يجب على الهاتف.