عمار دويك: لجنة تقصي الحقائق في تبادل لقاح فايزر تلتقي اليوم باشتية، وتطلب تمديد عملها حتى الثلاثاء

وطن: قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" د. عمار دويك، إن لجنة تقصي الحقائق في موضوع تبادل لقاح فايزر تلتقي اليوم السبت، برئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، وتطلب تمديد عملها حتى يوم الثلاثاء القادم.

وأضاف دويك في تصريح له على حسابه في "فيسبوك" أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 21/6/2021 منح اللجنة مدة عشرة ايام لتقديم تقريرها.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قال في وقت سابق، إن حكومته شكلت لجنة تحقيق مستقلة في قضية اللقاحات التي اشترتها وزارة الصحة، وتبين أن صلاحيتها قاربت على الانتهاء.

وأضاف اشتية "من أجل المتابعة والتدقيق فيما جرى، نعرض على مجلس الوزراء تشكيل لجنة مستقلة" .

وذكر أعضاء اللجنة، وليس بينهم ممثلا عن الحكومة، وهم "عمار الدويك رئيس الهيئة المستقلة (لحقوق الإنسان)، باسم خوري ممثلا للصناعات الدوائية في فلسطين، نظام نجيب نقيب الأطباء السابق ومنسق المستشفيات الخاصة، وممثلا عن منظمة الصحة العالمية، والدكتورة سلوى النجاب ممثلة عن القطاع المدني في القطاع الصحي".

وقد أعادت وزارة الصحة قبل نحو أسبوعين "90 ألف جرعة من لقاح فايزر الذي يوشك تاريخ صلاحيته على الانتهاء إلى إسرائيل".

وكانت حكومة الاحتلال، قالت الأسبوع قبل الماضي، إنها اتفقت مع السلطة الفلسطينية على تحويل نحو مليون جرعة من اللقاحات ستنتهي فعاليتها قريبا، على أن تحصل في المقابل على ذات الكمية من الشركة المصنعة، نهاية العام الجاري.

في حينه، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن الاتفاق جرى مع شركة "فايزر" الأمريكية، وليس مع "إسرائيل".

لكن الحكومة الفلسطينية، عادت في ونفس اليوم، وأعلنت عن إلغاء الصفقة، بعدما تبين أنها "غير مطابقة للمواصفات الواردة في الاتفاق".