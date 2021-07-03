فيديو وصور | مسيرة حاشدة وسط رام الله تطالب بمحاسبة مرتكبي جريمة قتل نزار بنات

وطن: خرجت مسيرة حاشدة وسط رام الله، مساء اليوم السبت، للتنديد بمقتل الناشط نزار بنات، وللمطالبة بمحاسبة مرتكبي جريمة قتله.

وشارك في المسيرة عائلة الناشط بنات، التي أكدت عدم تنازلها عن مطلبها بمحاكمة كل من كان له ضلع في جريمة قتل ابنها.

ورفع المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع رام الله، لافتات تطالب بمحاكمة قتلة نزار بنات، كما طالبوا بإعادة بناء النظام السياسي من جديد.

وتضمنت المسيرة أيضا شعارات وهتافات منددة بجرائم الاحتلال، وداعمة لأهالي بيتا في مقاومتهم للاحتلال ومستوطنيه في جبل صبيح.

وقال غسان بنات شقيق نزار في كلمة أمام الحشد، موجها كلامه للسلطة، بأن تكف عن إرسال المخاتير من أجل تسوية وحل القضية باعتبارها عشائرية، لأن نزار ابن الشعب الفلسطيني، وبناء على ذلك، إذا أرادوا المضي على طريقة المخاتير، فعليهم دفع عطوة لكل الشعب الفلسطيني داخل وخارج الوطن.

وأصدر المشاركون في المسيرة بيانا، طالبوا فيه الرئيس بإقالة الحكومة الحالية فورًا لفتح الباب أمام تشكيل إطار قيادي مؤقت يشكل حكومة وطنية انتقالية تشرف على انتخابات متزامنة خلال 6 شهور.

وناشدوا حركة فتح بفك ارتباطها بالسلطة وأجهزتها الأمنية.

كما طالبوا بإقالة رؤساء الأجهزة الامنية ومحاسبة من أصدر الأوامر ونفذ جريمة اغتيال نزار بنات.

دعوا جماهير شعبنا للاستمرار في التواجد بالشوارع والساحات حتى تحقيق المطالب.

وشددوا على أن الوحدة الوطنية والسلم الأهلي اهم شرطين لانتصار أي حركة تحرر وطني.

كما دعوا إلى الوقف الفوري لكافة أشكال التعدي على الحريات، وإطلاق سراح المعتقـلين السياسيين.