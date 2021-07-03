إخلاء 50 منزلا في الرامة بالداخل المحتل جراء حريق في حي الدبة

وطن: أخلي أكثر من 50 منزلا في حي الدبة في بلدة الرامة بالداخل المحتل، وأغلقت الطرق المؤدية إلى المنازل، إثر اندلاع حريق ضخم، اليوم السبت، فيما أصيب 5 أشخاص في حريق اندلع في منطقة حرشية تقع في محيط متنزه الساخنة جنوب طبرية، حيث أتت النيران على عدد من المركبات.

وعُلم لاحقا أن طواقم الإطفاء تمكنت من السيطرة على ألسنة النار وإخمادها بشكل نهائي، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وفي متنزه الساخنة، أفادت طواقم الإنقاذ بأنها عملت على إخماد الحريق، الذي أدى إلى اندلاع النار في عدد من مركبات المتنزهين.

وذكرت الطواقم الطبية أنها قدمت العلاج ونقلت إلى المشفى 5 إصابات طفيفة من جراء استنشاق الدخان.

الحريق في الساخنة

ويقع متنزه الساخنة بين قرية بيت ألفا العربية المهجرة (التي أقيمت بالقرب منه كيبوتس "بيت ألفا")، وقرية الساخنة الفلسطينية المهجرة (التي أقيمت على أراضيها كيبوتسات "بيت ألفا" و"نير ديفيد").

(عرب 48)