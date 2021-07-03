هل " إسرائيل " على حافة الهاوية في مواجهة المقاومة الفلسطينية؟

وطن: النفوذ الإيراني المتزايد لحماس جعل بعض "الشخصيات الإسرائيلية" في مايسمى " المؤسسة الأمنية الإسرائيلية " تعتقد أن إيجاد أرضية مشتركة مع الفلسطينيين أفضل من التعامل مع طهران حيث دائماً ما حث بعض رؤساء المخابرات الإسرائيلية السابقين تل أبيب على معالجة الصراع الفلسطيني عاجلاً وليس آجلاً من أجل تحقيق استقرار سياسي طويل الأمد.

ويذكر أنه وتحت قيادة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال السابق ، تدهورت العلاقات بين "إسرائيل" والفلسطينيين بشكل أكبر ، مما حوّل أي حل سياسي للصراع إلى احتمال بعيد خاصة بعد التصعيد الأخير في غزة والقدس الشرقية ويقلق موقف اسرائيل المتشدد رئيس الموساد السابق إفرايم هاليفي والذي كان أحد كبر منتقدي نتنياهو وسياساته حيث صرح وبوضوح أنه إذا لم تعامل إسرائيل الفلسطينيين على قدم المساواة وسمحت لهم بالعيش في سلام ، فلن تحصل "الدولة اليهودية" على سلام على الإطلاق قائلاً في مقابلة عام 2014 " اذا لم يحدث ذلك فلن يكون هناك سلام بيننا وبين الفلسطينيين ولا أعتقد أننا سنحرز أي تقدم حتى تأتي تلك اللحظة وأخشى أن يتسغرق الأمر وقتاً طويلاً واذا لم يحدث ذلك فقد حكم علينا بكفاح طويل جداً" ويتفق يورام شفايتسر العضو السابق في مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي مع هاليفي على أن إسرائيل بحاجة إلى إيجاد طريقة لتسوية مشكلاتها مع الفلسطينيين لكنه يضيف أيضاً أن إسرائيل يمكن أن تكون جزءاًمن حل دون أن تتعرض للتهديد من قبل حماس.

التفاوض مع الفلسطينيين أفضل من التحدث مع الإيرانيين

على الرغم من أن " إسرائيل " تفتخر ببراعتها العسكرية ، إلا أن منافستها حماس تزداد قوة أيضاً بسبب علاقاتها المتنامية مع حزب الله وإيران حيث أنها أصبحت مصدر قلق للمؤسسة " الإسرائيلية " ونتيجة لذلك يتحول قتال حماس بسرعة إلى عمل خطير بالنسبة لإسرائيل لأنه من المحتمل أن يجتذب لاعبين سياسيين آخرين مثل حزب الله إلى الصراع وبدلاً من القتال مع مجموعة واسعة من الأعداء المدعومين من إيران ، فإن إيجاد حل سلمي مع الفلسطينيين ، وخاصة حماس ، يبدو فكرة جيدة عبر جزء من المؤسسة " الإسرائيلية ".

وأجاب شفايتسر عندما سئل حول عن هذا الجانب "أن" إسرائيل " بحاجة إلى إعادة إشعال "الحوار السياسي" مع السلطة الفلسطينية التي يقودها حاليًا محمود عباس رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ولكنه يرى أن عباس وسلطته حالياً في حالة من الفوضى خاصة بعد جولة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على غزة ورد المقاومة الذي عزز حماس ومواقفها حيث يعتقد شفايتسر أن حماس يمكن أن تنضم إلى مفاوضات إذا انسحبت من الكفاح المسلح.

أما إفرايم هاليفي يعتقد أن " إسرائيل " بحاجة إلى تطوير علاقات مباشرة مع حماس وقال خلال مقابلة أخرى في أبريل "وجهة نظري كانت وجهة نظر الأقلية على مر السنين ، لكن العديد من المسؤولين في جهاز الأمن العام " الإسرائيلي " تبنوا هذه الآراء منذ ذلك الحين".

مشكلة أخرى: المواطنون الفلسطينيون في" إسرائيل "

أظهر التصعيد الأخير حدود إسرائيل في أبعاد مختلفة من قدرات حماس في غزة إلى احتجاجات واسعة في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية ضد طرد السكان الفلسطينيين من أحياء مثل الشيخ جراح والتي انتقلت لتشمل المواطنين الفلسطينيين داخل الاراضي المحتلة مما أقلق " المؤسسة الأمنية الإسرائيلية " ويقول شفايتسر: "كل هذا ساعد حماس على وضع نفسها كمدافعة عن المسجد الأقصى" وكذلك عدد أكبر من السكان الفلسطينيين حيث أن المسجد الأقصى هو ثاني أقدس موقع للمسلمين.

وبحسب المحلل الإسرائيلي فإن التصعيد بين اليهود والفلسطينيين "هدأ" الآن في مناطق الخط الأخضرو هناك أسباب مختلفة لذلك ، لكن بعض الخطابات العنصرية الصادرة عن السياسيين " الإسرائيليين " لعبت أيضًا دورًا في تمرد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ، على حد قوله ويضيف أن التوترات مستمرة.

هل ستقاتل حماس إلى جانب حزب الله ضد " إسرائيل "؟

عزز القتال الأخير في غزة الروابط بين حماس وحزب الله إلى حد ما حيث يمكن لهما استخدام مركز عمليات مشتركة في بيروت لتنسيق تعاونهما ويعتقد نصر الله أن حماس أصبحت جزءاً من محور المقاومة ذي الأغلبية الشيعية بقيادة إيران دون أن طلب الموافقة على ضمها إلى التحالف ووفقاً لشفايتزر حتى "إذا كانت هناك حرب أخرى بين" إسرائيل" وحزب الله وحلفائه الشيعة ، فليس من الواضح كيف ستتصرف حماس وهي جماعة سنية".

يقول شفايتسر"نحن بحاجة لمعرفة ما إذا كانت حماس ستنضم إلى (قوات محور المقاومة) أم لا في حالة حدوث بعض المناوشات أو حرب شاملة في الشمال وعلى أي حال ، تريد حماس استخدام إمكانية هذا النوع من التحالف لتقوية موقفها السياسي في جميع أنحاء فلسطين ، كما يقول المحلل السياسي" الإسرائيلي " ويضيف "علينا أن نرى" ما إذا كان سيتم "تحقيقه على المستوى العملي".

وإذا واجهت " إسرائيل " عدواً على جبهات متعددة من وكلاء إيران مثل حزب الله إلى الميليشيات الشيعية العراقية والحوثيين في اليمن ، فإن التعامل مع حماس يصبح "أكثر تعقيداً" بالنسبة لتل أبيب كما يقول شفايتسر.

المصدر: TRT World