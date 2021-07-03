أمريكا : "إسرائيل" لا تمتثل بالكامل للحد الأدنى من المتطلبات للقضاء على تهريب البشر

وطن: قلّل تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية من جهود "إسرائيل" في مكافحة الاتجّار بالبشر، ووجهت انتقادات نادرة إلى سياسات دولة الاحتلال في هذا المجال.

وأقرّت الخارجية في تقريرها السنوي الخاص بتهريب البشر في العالم، بأن "حكومة "إسرائيل" لا تمتثل بالكامل للحد الأدنى من المتطلبات للقضاء على تهريب البشر. وفشلت في التنفيذ الكامل لخطة العمل لمكافحة الاتجار للسنة الثالثة على التوالي وفشلت في تأمين التمويل المطلوب ومتطلبات التوظيف اللازمة لمعالجة المشكلة.

وتراجعت التحقيقات والملاحقات القضائية ضد المتورطين في الاتجار بالبشر خلال هذا العام وفق التقرير، حيث أعيد كثيراً نشر ضابط الشرطة المعين في وحدة تنسيق مكافحة الاتجار التابعة للشرطة للمساعدة في الأنشطة المتعلقة بالأوبئة.

وفي عام 2020، أجرت "الشرطة الإسرائيلية" 11 تحقيقاً بشأن الاتّجار بالبشر، نتج عنها رفع تسع لوائح اتهام، وهو انخفاض ملحوظ عن العام السابق، الذي شهد 18 تحقيقا و20 لائحة اتهام، ورغم مواصلة حكومة الاحتلال خلال 2020 تشغيل ملاجئ ومرافق أخرى تقدم دعما إلى ضحايا تهريب البشر، غير أن "هذه المساعي لم تكن جدية ومستدامة مقارنة بالجهود السابقة".

وزادت السياسات الحكومية تجاه العمال الأجانب من تعرضهم للاتجار، ولم تحقق الحكومة باستمرار في قضايا الاتجار التي أحالتها المنظمات غير الحكومية.

وعلى وجه الخصوص، ألقى التقرير الضوء على اتفاقية بين "إسرائيل" ورابطة أرباب العمل الصينية، والتي "تلزم العاملين في قطاع البناء بدفع رسوم وتكاليف التوظيف المرخصة لهم، مما قد يزيد من ديونهم وتعرضهم للعمل القسري".

وأكدت الخارجية الاميركية أن كل هذه الأمور دفعتها إلى خفض تصنيف " إسرائيل " في قائمتها حتى الفئة الثانية، وهي تضم الدول التي لا تلتزم حكوماتها على نحو كامل بالحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها بموجب القانون الأميركي الخاص بحماية ضحايا التهريب.

المصدر: (وفا)