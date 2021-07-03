قيادات سياسية نسوية تعلن تشكيل حراك نسوي للدفاع عن الحريات العامة وتطالب الحكومة بالاستقالة

وطن: أكدت عضو الامانة العامة للاتحاد العامة للمرأة الفلسطينية والناشطة النسوية ريما نزال على الموقف النسوي الصادر عن الاجتماع الذي بادرت لعقده قيادات سياسية ونسوية من اطر ومؤسسات وجمعيات في الضفة الغربية وقطاع غزة بالاعلان عن تشكيل حراك] نسوي للدفاع عن الحريات العامة

واكدت نزال في بيانٍ وصل " وطن " نسخة منه أن الاجتماع جاء من أجل التباحث حول الأحداث الجارية في فلسطين المحتلة ممثلة بقمع الاجهزة الأمنية المظاهرات والحراكات السلمية المنظمة للاحتجاج على مقتل الناشط المعارض نزار بنات وممارسة الاعتداء والعنف على الصحافيات والصحفيين ومحاسبة المسؤولين والمتورطين بقتله، مُشيرة إلى أنه "عندما تواجه الكلمة بالهراوات وقنابل الغاز وعندما تُمس رمزية الحجر الفلسطيني المقاوم للاحتلال ليتحول إلى أداة قمع لضرب رؤوس المتظاهرين وعندما تصبح هواتف الاعلاميات مستهدفة من قبل الأمن بهدف إخفاء الحقيقة فلا بدّ من جميع الشرائح الاجتماعية ان تهب للدفاع عن العقد الاجتماعي ورفع البطاقة الحمراء في وجه منتهكي حرمة المبادئ والقيم المتعارف عليها في المجتمع ومنع المساس بحرية الرأي والتعبير، منوهة إلى خصوصية وضع المرأة الاجتماعي وضرورة إدانة العنف الذي مورس ضد الصحافيات على وجه الخصوص لكونه مبني على علاقات القوة الاجتماعي والهادف إلى إخافتهن ومنعهن من تغطية الحدث.

واشارت نزال الى ان المشاكين في الاجتماع طالب بإقالة الحكومة وبضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في مقتل "بنات" والتوصل الى خلاصات ونتائج تعلنها على الرأي العام بما يوصل شهيد حرية التعبير إلى العدالة.

وأضافت نزال ان الاجتماع ايضا طالب بسرعة تحديد موعد جديد للانتخابات بحلقاتها المتكاملة التشريعية والرئاسية والمحلية وانتخابات المجلس الوطني معتبرة ان تأجيل الانتخابات أحد الأسباب التي أدت إلى احتقان المجتمع وتفاقم أزمته

كما نوهت نزال الى ان المشاركين في الاجتماع منوهة طالبوا بعودة الحوار الوطني حول انهاء الانقسام ووحدة النظام السياسي الفلسطيني كون الوحدة الوطنية احد شروط الانتصار الوطني ضد الاحتلال مطالبة بتثبيت الصورة الناصعة للقضية الفلسطينية التي نشأت وأثرت في الرأي العام الدولي في معارك الدفاع عن القدس وبيتا وغزة واستقطبت التضامن والتعاطف الدوليين.

وأضافت نزال إلى أن الاجتماع طالب المناضلات والمناضلين في حركة فتح بضرورة لعب دورهم في حماية وعدم التماهي مع ما سياسات الأجهزة الأمنية كما دعا الاجتماع إلى التوجه فورا الى استكمال الحوار الوطني الشامل لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتغليب الصراع الرئيسي على كل ما عداه من صراعات ثانوية تحكمها المصالح والمنافع وثمنت تشكيل حراك نسوي لصون الحريات العامة المكفولة في القانون المحلي كالحق في حرية الرأي والتعبير والتي انضمت لها دولة فلسطين كالعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.