مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس لوطن: الملف القانوني الخاص بجبل صبيح أصبح جاهزاً لتقديمه لمحاكم الاحتلال

وطن: قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن الملف القانوني الخاص بجبل صبيح سيتم رفعه غدا إلى مركز القدس للمساعدة القانونية، بعد المتابعة النهائية لكل المتطلبات، الذي بدوره سيرفعه لمحاكم الاحتلال.

وأوضح دغلس في اتصال هاتفي مع وطن: "نحن أتممنا كافة الإجراءات القانونية، وأعدنا قراءة الملف مرات عديدة لسد الثغرات القانونية لتقديم الملف للمحاكم الإسرائيلية وتعاملنا بشكل دؤوب مع بلدية بيتا وبلدية قبلان ويتما في توثيق الأراضي من كواشين وطابو وحصر إرث، وسيرفع الملف غداً عن طريق طاقم قانوني من مركز "القدس للمساعدة القانونية". مضيفاً "نحن متأكدون من نجاحنا".

ويهدف رفع الملف إلى منع الاحتلال من إعطاء جولات قانونية للمستوطنين لإثبات أحقية وجودهم بالمكان، يقول دغلس: "يتكئ الاحتلال على ثغرة قانونية مفادها أن الأرض خالية ومتروكة منذ 12 عاماً، لكن ذلك غير صحيح، كان الاحتلال يمنع وصول المواطنين مناطق "سي" إلاّ مرتين في العام، لكننا نطمح من خلال رفع الملف إلى عدم وجود أي مستوطن وعودة الفلسطينيين للمكان لزراعته وتعميره".

وفعاليات اليوم في بيتا ستخصصّ لزيارة أهالي الشهداء والجرحى، بينما الخطوة الثانية ستتمثل في الاستمرار في المقاومة الشعبية حتى إزالة الكرافانات من المنطقة، وإعادة الدور لأصحاب الأراضي الوصول لأراضيهم وتعميرها من جديد.

بدوره تابع "مركز القدس للمساعدة القانونية" قضية جبل "صبيح" ميدانياً في البلدات والقرى وقاموا بمقابلة المواطنين في المنطقة.