"الصحة العالمية": رصد سلالة "دلتا" في نحو 100 دولة ومنطقة

وطن: أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالة "دلتا" من فيروس كورونا الذي اكتشف لأول مرة في الهند، تم رصده في نحو 100 دولة ومنطقة.

وفقًا لما نقلته شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN)، السبت، فإن الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حذر من أن سلالة دلتا تنتقل بسهولة أكبر، وأنه تم رصدها في 98 دولة على الأقل.

ووصف غيبريسوس سلالة دلتا بـ"الخطيرة" وأنها مستمرة في التحور.

وبحلول آب/ أغسطس المقبل، من المتوقع أن يصبح متحور دلتا هو السائد في جميع أنحاء أوروبا، حيث يتم رفع القيود في أنحاء القارة، حسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وسبّب المتحور دلتا ارتفاعًا جديدًا في الإصابات بكورونا في دول عدّة حول العالم خلال الأسابيع الأخيرة، وأصبح المتحور السائد في بلاد عدّة، وأصبحت سلالة دلتا منتشرة في البرتغال وبريطانيا، ووصلت إلى الأراضي الفلسطينية.

والخميس الماضي، أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، أن جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا، تحميان من المتحورة دلتا سريعة الانتشار.

وتأتي المعلومات المتفائلة في وقت حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المتحورة التي رصدت للمرة الأولى في الهند، يمكن أن تتسبب بموجة إصابات جديدة في أوروبا.

وقال مسؤول إستراتيجية اللقاح في الوكالة ماركو كافاليري خلال مؤتمر صحافي، إن الوكالة ومقرها أمستردام، "تدرك المخاوف التي يسببها الانتشار السريع للمتحورة دلتا".

وأضاف: "حاليا يبدو أن اللقاحات الأربعة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي تحمي من جميع المتحورات المنتشرة في أوروبا، ومنها المتحورة دلتا".

وأكد أن "المعطيات النابعة عن أدلة واقعية تظهر أن جرعتين من لقاح تحميان من المتحورة دلتا".

واللقاحات الأربعة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي هي: "فايزر"/ "بايونتيك" و"موديرنا"، و"أسترازينيكا"، و"جونسون آند جونسون".

المصدر: (عرب48)