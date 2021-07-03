"التعليم العالي" تشيد بتميز خريجين من جامعة بيرزيت بمسابقة دولية لإعادة إعمار مرفأ بيروت

وطن: أشادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفوز أربعة مهندسين فلسطينيين من خريجي جامعة بيرزيت بالمركز الأول في مسابقة دولية لتصميم وإعادة إعمار مرفأ بيروت؛ متفوقين على الفريقين الروسي والإيطالي.

وضم الفريق الفلسطيني المهندسين ألاء أبو عوض، وميس بني عودة، وديالا اندونيا، ومجد المالكي، وهم من خريجي قسم الهندسة المعمارية في جامعة بيرزيت، واسم مشروعهم الفائز هو "بيروت المنتجة ما بعد الانفجار".

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس أن هذا التفوق والتميز يؤكد على المهارات والخبرات التي يمتلكها خريجو مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، مشدداً في ذات الوقت على أن هذا التميز يؤكد على تشبث الفلسطيني بالعلم والمعرفة لخدمة شعبه والعالم أجمع، بالرغم من التحديات التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

ودعا أبو مويس إلى أهمية تعزيز مثل هذه النماذج المشرفة، والتركيز على البحث العلمي النوعي، بما يخدم المجتمع الفلسطيني والعربي والعالمي، وأن ذلك يمثل رسالة للعالم أن شعب فلسطين وبالرغم من المعيقات التي يفرضها الاحتلال إلا أنه قادر على الإبداع وتقديم خبراته ومهاراته لإفادة الإنسانية جمعاء.