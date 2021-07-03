شخصيات ومؤسسات نسوية تطالب بإقالة الحكومة ومحاسبة كافة المتورطين في ارتكاب جريمة " نزار بنات "

وطن: طالبت شخصيات نسوية مستقلة وممثلات عن أطر يسارية تقدمية، ومؤسسات نسوية وناشطات في حراكات شبابية ونقابية وسياسيات من القوى اليسارية من الضفة الغربية وقطاع غزة في اجتماع عقد يوم الخميس الماضي، بإقالة الحكومة الفلسطينية كونها الجهة المسؤولة عن جريمة قتل الناشط نزار بنات، ومحاسبة كافة المتورطين في ارتكاب الجريمة على صعيد الاجهزة الامنية التي اقتحمت المنزل المتواجد به بنات وضربه حتى الموت ومن أصدر التعليمات والأوامر، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة غير حكومية.

كما طالبت بمحاسبة المعتدين على المسيرات الجماهيرية السلمية باستخدام الهراوات والقنابل المسيلة للدموع والاعتداء على الصحفيين والصحفيات، ومحاسبة كل من تورط بقضايا تحرش واعتداء على الفتيات ونشر صورهن على المجموعات عبر الاعلام الاجتماعي، والتسبب لهم بالأذى النفسي والاجتماعي.

والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والضفة الغربية ووقف الاعتقال السياسي نهائيا، ومنع الاجهزة الامنية من استخدام العنف ضد اي مواطنة وضمان التقيد بالقانون وسيادته على قاعدة الفصل بين السلطات.

وإصلاح العقيدة الامنية للاجهزة الامنية باعتبارها الجهة المسؤولة عن حماية المواطنة نحو العقيدة الوطنية بعيدا عن ارهاصات التنسيق الأمني، عبر لجنة وطنية مدنية سياسية وحقوقية.

كما طالبت بتشكيل حراك نسوي وطني واسع يتبنى رؤية تقدمية مناهضة الاستعمار والعبودية والقهر، لضمان استمرار الفعل النسوي المدافع عن الحق في الحرية والتحرر وصون الحريات العامة والخاصة.

ودعت لحوار وطني تشارك به القوى الوطنية والإسلامية والحراكات الشبابية والنسوية والنقابية على قاعدة مخرجات اجتماع الأمناء العاميين في 3-9-2020 لإنجاز الوحدة الوطنية كونها الضمانة الاكيدة لمواصلة نضال الشعب الفلسطيني لاقرار حقه في تقرير المصير والعودة واقامة دولته وعاصمتها القدس. وضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لانتخابات المجلس التشريعي وللرئاسة وللمجلس الوطني وأيضا للحكم المحلي.

وتأتي هذه المطالبات بعد الوقوف امام ما يجري من انتهاكات جسيمة تمس حرية التعبير والتنظيم اللتان كفلهما العقد الاجتماعي الفلسطيني الذي يتجسد في وثيقة الاستقلال الفلسطينية، وفي القانون الأساسي الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية التي وقعتها السلطة الفلسطينية والتي تحمي هذه الحقوق وترتب التزامات عليها في حالة خرقها.

وعبرت المشاركات في الاجتماع عن الاستنكار الشديد للتعدي على النساء والشابات والصحفيات اللواتي كن يمارسن عملهن ويرتدين الزي الرسمي المعلن عن هويتهن الصحفية، كما اكدت المشاركات في الاجتماع على خطورة مصادرة الهواتف النقالة للمشاركات في المسيرات من قبل افراد الأمن، ومن ثم استخدام المعلومات والصور الشخصية وتداولها عبر مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يندرج تحت جرائم التشهير والاعتداء وانتهاك الخصوصية وقرصنة المعلومات، ويعرض الفتيات لمخاطر تتمثل في ابعادهن عن الحيز العام وتحديدا في مجال المشاركة السياسية ولترهيب الناس.

وتم التأكيد في الاجتماع على أهمية استخدام نجاحات المقاومة بتعزيز حقوق الشعب الفلسطيني في التحرر من كافة أشكال الاضطهاد على قاعدة الوحدة لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا على قاعدة برنامج تحرري يستند الى الأهداف الوطنية والبناء الديمقراطي لتضم كافة القوى والفعاليات الاجتماعية والشعبية الشبابية والنسوية والنقابية.

واهابت المشاركات بتنظيم فتح من النساء والرجال، والذي يشكل مفصلا اساسيا في النضال التحرري، لرفض استخدام التنظيم من قبل قادة الأجهزة الأمنية كعصا لضرب الحراكات السلمية. وحذرن من مغبة وضعه في تعارض مع مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه المدنية والسياسية وفي طليعتها حق التعبير وحق التظاهر السلمي.