محمد صلاح خارج تشكيلة "الفراعنة" في أولمبياد طوكيو

وطن: أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي يوم الجمعة، قائمة من 22 لاعبا للمشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستنطلق في الـ23 من يوليو الجاري في طوكيو.

وخلت القائمة من اسم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي البالغ 29 عاما بعد رفض "الريدز" التخلي عنه في فترة الأولمبياد.

وبذلك تأكد رسميا عدم مشاركة صلاح مع منتخب "الفراعنة" في أولمبياد طوكيو بشكل نهائي بعد الكثير من التقارير المتضاربة في الأشهر الأخيرة.

وتنص قوانين مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية على إمكانية مشاركة ثلاثة لاعبين فوق السن القانونية (23 عاما).

وتضمنت القائمة 3 لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي ومحمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك.

قائمة منتخب "الفراعنة" كاملة:

- في حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي ومحمود جاد.

- في خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، كريم فؤاد، أحمد حجازي، محمود الونش، محمد عبد السلام، أحمد رمضان "بيكهام"، أسامة جلال وكريم العراقي.

- في خط الوسط: أكرم توفيق، عمار حمدي، إمام عاشور، ناصر ماهر، رمضان صبحي، إبراهيم عادل، عبد الرحمن مجدي وطاهر محمد طاهر.

- في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، صلاح محسن وناصر منسي.

ويلعب المنتخب الأولمبي المصري ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ويخوض "الفراعنة" نهائيات مسابقة كرة القدم في الأولمبياد للمرة الـ12 في تاريخهم، وتبقى أفضل نتيجة لهم بلوغ نصف النهائي عامي 1928 في أمستردام و1964 في طوكيو، كما بلغوا ربع النهائي ثلاث مرات أعوام 1924 في باريس و1984 في لوس أنجليس و2012 في لندن حيث كانت المشاركة الأخيرة.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم