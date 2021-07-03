اعتقال شابين على حواجز طيارة للاحتلال

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية شابين من بيتا وجنين على حواجز طيارة، فيما اندلعت مواجهات في مخيم شعفاط والعيساوية بضواحي القدس المحتلة.

وأفاد مصدر محلي ان قوة للاحتلال اعتقلت الشاب غيث دويكات من بلدة بيتا جنوب نابلس على حاجز قرب مستوطنة "معاليه أفرايم".

فيما جرى اعتقال فيصل نفاع من جنين على معسكر جيت اثناء عودته من رام الله.

واندلعت مواجهات في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة وتم اطلاق قنابل الغاز والصوت بكثافة، فيما ألقى شبان زجاجات حارقة ومفرقعات نارية صوب شارع يسلكه المستوطنون قرب قرية العيساوية.

يتبع..