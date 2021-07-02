المستوطنون يغادرون قمة جبل صبيح وأهالي بيتا سيواصلون نضالهم حتى طرد جيش الاحتلال 

رام الله - وطن: غادر المستوطنون ظهر اليوم بؤرة "افيتار" الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا، بموجب الاتفاق الذي أبرمه المستوطنين مع جيش الاحتلال.

ولوحظ تفكيك المستوطنين للخيام وحزم امتعتهم ومغادرة البؤرة الاستيطانية مع ساعات الظهيرة.

وشهدت بلدة بيتا منذ الثالث من ايار مواجهات مستمرة بين الأهالي وجنود الاحتلال على ضوء قيام المستوطنين بنصب خيام وتدشين بؤرة استيطانية على قمة جبل صبيح، لا تزال تلك المواجهات مستمرة حتى اليوم .

ولا يعني انسحاب المستوطنين من البؤرة تفكيكها، اذ سيبقى جيش الاحتلال في البؤرة الى حين اعادة تخطيط المكان، حسب الاحتلال، كما سيقيمون على قمة الجبل مدرسة دينية.

وقال نائب رئيس بلدية بيتا موسى حمايل لوطن للانباء ان المستوطنين قاموا مع ظهيرة اليوم باخلاء البؤرة، بينما لا تزال المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال مستمرة .

ولفت الى ان ما يجري تداوله عن اتفاق بين جيش الاحتلال والمستوطنين لا يعنينا بشيء ولا قيمة له لدينا، وبالتالي الفعاليات النضالية في البلدة مستمرة، ولا فرق بين المستوطنين وجيش الاحتلال، وهدفنا هو تحرير أرضنا.