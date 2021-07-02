إحباط محاولة تفجير طائرة في أفغانستان باستعمال آلة موسيقية

وطن: أعلن بيان صادر عن أجهزة الاستخبارات الأفغانية أن مديرية الأمن الأفغانية أحبطت محاولة تفجير طائرة في ولاية هيرات غربي البلاد.

وأفيد بأن شخصا دخل منطقة مطار هرات "متنكرا في لبس فنان"، وكانت معه "آلة موسيقية"، وبداخلها عبوة ناسفة وقنبلة يدوية ومواد كيميائية.

وذكرت سلطات الأمن الأفغانية أن الرجل كان ينوي "تفجير كل ذلك أثناء الرحلة الجوية".

وفي بيان على "تويتر"، قالت وكالة الاستخبارات: "منع منتسبو المديرية العامة للأمن القومي خطة هجوم إرهابي على رحلة متوجهة من هيرات إلى كابل".

وتمكن أفراد الاستخبارات الأفغانية من اعتقال المهاجم أثناء عملية "إعادة تفتيش" في مطار ولاية هيرات.