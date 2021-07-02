"الأونروا": يجب مساعدة اللاجئين الفلسطينيين حتى التوصل لحل عادل

وطن: أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لا زاريني، على ضرورة الاستمرار في تقديم المساعدات للاجئين للفلسطينيين حتى الوصول لحل عادل يشملهم.

وأشار لازاريني إلى أن نجاح التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد والوكالة يجب ألا ينسي العالم أن وضع اللاجئين الفلسطينيين لا زال هشا وبدون أي حل يلوح في الأفق.

وعقد لازاريني اجتماعات مع العديد من ممثلي المجموعات البرلمانية، تم فيها إعادة التأكيد على أهمية دور "الأونروا" في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد المسؤول الأممي على أن مساعدات "الأونروا" تقدم للاجئين الفلسطينيين بمعزل عن الصراعات الدائرة في المنطقة ضمن احترام قيم الحيادية وعدم التمييز.

وعقد المفوض العام لـ"الأونروا" اجتماعا مع العديد من أعضاء المفوضية الأوروبية، تم خلاله التأكيد على ضرورة استئناف الشراكة بين الطرفين، وتم التطرق إلى التحديات المالية التي تواجه "الأونروا" خاصة في قطاع غزة، لبنان وسوريا، وفق البيان الصادر عن الوكالة اليوم بهذا الشأن.

وعرض لازاريني أمام محدثيه الأوروبيين التحديات المالية التي تواجهها "الأونروا" خاصة في قطاع غزة، لبنان وسوريا.