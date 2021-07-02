مواجهات مع الاحتلال في سلوان بالقدس المحتلة

وطن: أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت اليوم الجمعة، بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، تجاه المشاركين في وقفة مساندة مع أصحاب 17 منزلا مهددا بالهدم في سلوان، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المقدسي نضال الرجبي أحد سكان الحي عقب قمعها الوقفة، وهو صاحب أحد المحال التجارية الذي هدمه الاحتلال قبل يومين.

وكان مواطنون أدوا صلاة اليوم الجمعة في خيمة الاعتصام بحي البستان، دعما للأهالي المهددة منازلهم بالهدم والإخلاء القسري، لصالح إنشاء حديقة توراتية مكانها.

وندد المواطنون عقب انتهاء الصلاة بقرارات الهدم التي تستهدف عشرات المنازل في مختلف أحياء سلوان.

ويمتد حي البستان على 70 دونما، ويقطنه 1550 نسمة، ومنذ عام 2005 تسعى سلطات الاحتلال لهدمه بهدف بناء حديقة توراتية مكانه.