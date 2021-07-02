صلاح الدين موسى يكتب لوطن .. الطريق التي نريد بعد استشهاد نزار بنات

استشهاد نزار بنات احدث زلزالاً في المنظومة الفلسطينية، وأوجد معطيات يجب التذكير بها وهي:

1- حادثة استشهاد نزار عكست حالة التخبط في التعامل مع أصحاب الرأي

2- لأول مرة تهدد منظمات حقوقية فلسطينية اللجوء الى جهات دولية لملاحقة الفلسطيني- لفلسطيني أمام المحاكم الدولية من خلال منظمات فلسطينية ونحن ما زلنا تحت احتلال!

3- لأول مرة تطلق شعارات التخوين من بعض المتظاهرين بحق فئة كاملة وتيار بعينه!!؟

4- لأول مرة يتم تداول صور وفيديوهات لمن تصدر عدد من المواجهات ضد الحكومة بصورة كسرت معها محرمات كبيرة!!

5- لأول مرة نجد حماس منقسمة في التعامل مع ملف تداعيات استشهاد نزار بنات، فقيادة حماس المسؤولة عن الضفة لا تريد التدخل، وقيادة حماس في غزة واعلامها تدفع باتجاه تقويض مشروعية السلطة.

6- لأول مرة نجد عائلة فلسطينية تطلب تشكيل لجنة تحقيق دولة في استشهاد ابنها على يد قوة أمنية فلسطينية.

7- لأول مرة يخرج جزء من فتح لمواجهة المتظاهرين بصورة خرجت عن المألوف. بذات الوقت تخرج اصوات من داخل فتح ترفض ما جرى .

8- لأول مرة تخرج عائلات فلسطينية تهدد بإعلان البراءة عن ابنائها ان استمروا في هذا النهج او ذاك.

9- لأول مرة يشعر العاملون في الأجهزة الامنية انهم مستهدفين في وطنيتهم وارزاقهم وان هناك ماكينة تعمل على قطع ارزاقهم ووضعهم في مصاف المتعاونين والقتلة، واحسنت عائلة بنات صنعا انها عزلت ما بين العاملين في الاجهزة الأمنية وبين من نفذ عملية اعتقال الشهيد نزار.

أمام كل ذلك علينا ان نتذكر ما يلي:

1- قبل الانقسام لم يكن هناك تنسيق ما بين السلطة والمحتل وكانت السلطة مصممة على عدم كسر ما رفض الموافقة عليه ابو عمار بحيث ان الاجهزة الامنية لن تعمل في الضفة طالما لم تتوقف إسرائيل عن اقتحام مناطق (أ) بعد الانقسام دخلت السلطة نفق اعادة التنسيق الأمني مع الاحتلال تحت شعار ان حماس تحضر للسيطرة على الضفة على الرغم ان قيادات حمساوية في الضفة أخبرت اللواء ماجد فرج وكان مدير الاستخبارات العسكرية آنذاك بخلاف ذلك.

2- كل من صالح العاروري وجبريل الرجوب قد انجزوا خارطة طريق للمصالحة وكانت الانتخابات اساسها، الا انه تم افشال الانتخابات مما اضعف التيار التصالحي في كل من فتح وحماس وقادتنا الى هذه المرحلة.

3- اسرائيل تسعى الى اعادة هندسة المجتمع الفلسطيني بحيث تحوله الى شظايا مجتمع، مراكز القوة به متهالكة ليس هناك وزن لاحد، بحيث تتاكل السلطة المركزية لتصبح تتركز في كل مخيم وقرية ومدينة ومحافظة.

4- الرئيس ابو مازن وعدد من قيادات السلطة من قال ان هذه السلطة بدون سلطة، وان الاحتلال هو الذي يتحكم بكل مفاصل الحياة، فكيف للمواطن العادي ان يفهم فكرة تطبيق القانون بعد كل هذا القول!!!

5- حماس مرهقة من ادارة قطاع غزة وبحثت وما زالت تبحث عن صيغة لتسليم ادارة حياة الناس في غزة لاي جهة رسمية، بل انها عرضت على د. سلام فياض ان يدير ملف الاعمار فكيف لها ان تسعى للسيطرة وادارة الضفة!!!

6- الحكومات الفلسطينية المتعاقبة فشلت فشلا ملحوظا في ادارة الشأن العام مما جعل ثقة الناس بها ضعيفة وتفشل مرات اخرى للاسف عندما تمارس صلاحيات خارج إطار اختصاصاتها وما تشكيل لجان التحقيق الا مثالا .

لذا علينا ان ندرك الأمور التالية:

1- لا طريق بين فتح وحماس الا التشارك في ادارة الشأن العام بالتعاون مع القوى الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، ولقد تسرب قبل أيام عن مشروع قدمته حماس الى حركة فتح حول خارطة طريق للخروج من الازمة، نرجو ان تجد هذه المبادرة طريقها الى النفاذ.

2- ما جرى قبل استشهاد نزار وما بعد استشهاده ترك اثار يجب تداركها من خلال فتح حوار مباشر ومستمر ومنتج مع المستوى الامني، وهذه بمثابة دعوة لعقد اجتماعات دورية بين مدراء الاجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية والمستقلين والنقابات بحيث تكون هذه اللقاءات على أسس وان لا نكتفي في الإطار الشكلي .

3- نعتقد انه ان الاوان لتشكيل تيار من أصحاب الرأي لجسر الهوة ما بين المستويات المختلفة بحيث يقود هذا التيار او هذا التجمع طرح افكار للحفاظ على ما تبقى من مكونات للعقد الاجتماعي وطرح معالجات ومقاربات تقوم على أسس من المسؤولية الوطنية.

4- نعتقد انه حان الوقت لاجراء تغييرات في الحكومة والأجهزة الامنية والمحافظين والسفراء وفي استبعاد عدد من الشخصيات حول الرئيس والاعداد الفعلي للانتخابات للخروج من عنق الازمة، وهذا ما أكد عليه المجلس الثوري لحركة فتح، فهل يحدث التغيير المطلوب ام انها ستكون تغييرات شكلية ليس الا!!؟؟.

5- على الجميع تفهم ما تقوم به اسرة نزار من تحركات لضمان الوصول الى العدالة في ملف استشهاد ابنهم، وعدم ملاحقة اصدقاء نزار المقربين والذين ما زالوا تحت الصدمة.

6- ضرورة إصدار موقف موحد وواضح من قبل القوى المنظمة للتظاهرات من ان الدعوات التي خونت الاجهزة الأمنية والنظام السياسي ليس منهج ولا غاية المنظمين حيث ان ابناء الاجهزة الامنية هم مكون اصيل من مكونات شعبنا، وإن تحميل الرئيس ورئيس الوزراء للمسؤولية هو في إطار مسؤولياتهم السياسية.

7- اعتبار يوم استشهاد نزار يوم وطني لحرية الرأي والتعبير ونبذ الكراهية والعنف ووقف كافة مظاهر التشهير والتخوين و وقف نشر الصور والفيديوهات واعادة الاجهزة المصادرة لأصحابها .

8- الاعتذار للصحفيين وبشكل علني ورسمي من قبل الجهات المختصة دون الإخلال بحق كل صحفي تحريك شكوى أمام الجهات المختصة.وعلى النيابة العامة تحريك الدعاوي بحق كل من اعتدى على الصحفيين والمواطنين أثناء التظاهر.

9- علينا ان نتخلى عن فكرة دعوة الخارج في ملف استشهاد نزار، وكما تعلمون فان الاتحاد الأوروبي وأمريكا والأمم المتحدة لم تستطع ان تحرك ساكنا أمام الاعتداءات الاسرائيلية، فكيف لنا ان نقاوم المحتل وندعو لملاحقة الحكومة أمام الجهات الدولية وعلينا ان نذكر حماس ان هذه الدعوات التي أيدها البعض سيستخدم ضد الحركة وغيرها من التنظيمات الفلسطينية في احداث اخرى جرت او ستجري في المستقبل.

10- على السلطة ان تتخلى عن تسويق فكرة محاولة حماس للسيطرة على الضفة لان الاسرائيلي يسيطر على كل مفاصل الحياة وبكل تأكيد لن يتيح الفرصة لأي قوى منظمة ان تعيد إحكام السيطرة على الأوضاع داخل الضفة الغربية وليس فقط حركة حماس، حتى وان حاولت قوى فتحاوية إعادة تنظيم نفسها سوف يقمعها الاحتلال وما الذي جرى ويجري مع تنظيم الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية في الضفة الا دليل على ما نقول.

فهل نسلك درب حماية وجودنا الوطني، ونحول مأساة استشهاد نزار الى فرصة لإعادة تقويم المسائل ام اننا دخلنا في النفق الذي خطه لنا الاحتلال واعوانه، فهل من مذكر!!!