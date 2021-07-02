جبارين لـوطن: سماح "العليا الإسرائيلية" لباقي محاكم الاحتلال النظر في دعاوى العملاء ضد السلطة يخالف القانون الدولي ويهدف للقرصنة والضم

وطن: في قرار غير مسبوق للمحكمة العليا "الإسرائيلية"، منحت صلاحية للمحاكم "الإسرائيلية" النظر في أي دعوى قضائية يرفعها العملاء الفلسطينيين ضد السلطة الفلسطينية،

وذكر موقع القناة السابعة العبرية، أن المحكمة العليا "الإسرائيلية، اعتبرت في قرارها أيضا أن السلطة الفلسطينية لا تتمتع ب "حصانة دولة".

قرصنة وضم

وتعليقا على ذلك، قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين لـوطن، إنه لا يجوز نهائيا لدولة الاحتلال أن تمد اختصاصها على الأرض المحتلة والإقليم المحتل، لذلك عندما نقول ان هناك ضم واقعي، فإن إحدى تجلياته، هو موضوع المحاكم.

وأضاف جبارين: لا نتحدث عن المحاكم العسكرية "الإسرائيلية" في الإقليم المحتل، وإنما عن المحاكم المدنية مثل المحكمة العليا "الإسرائيلية" والمركزية "الإسرائيلية" وباقي المحاكم المدنية الأخرى التي مدت اختصاصها للضفة، فمثلا اليوم عند النظر في قضية هدم المنازل او مصادرة الأراضي، فإن الخطوة الأولى التي تذهب فيها سلطات الاحتلال هي المحكمة المركزية قبل "العليا"، وهذا مد غير قانوني يخالف قواعد القانون الإنساني الدولي، الذي يعتبر محاكم الإقليم المحتل قبل مجيء الاحتلال هي المرجع للقضايا والقضاء في الإقليم، وقد نزعت "إسرائيل" هذا الجانب منذ زمن طويل ، بالتالي هي تكمله بمنطق اقرب للقرصنة، وليس للقانون الدولي.

وقال: "إسرائيل" تعتبر انه لا يترتب على عمليتها بالأرض المحتلة، أي مسؤوليات مدنية نتيجة الاعمال التي تسميها "حربية"، فكيف الأمر عند الحديث عن العملاء الذين هم جزء من المجهود الحربي العسكري الإسرائيلي.

وأكد أن "إسرائيل" تتنكر من التزاماتها وواجباتها تجاه الفلسطينيين بموجب القانون الدولي وتحاول ان تجبر فلسطين على تعويض هؤلاء (العملاء)، رغم انها ليست واجب على فلسطين.

وأوضح جبارين: هذه الأعمال والإجراءات "الإسرائيلية" كلها متناقضة تماما مع القانون الدولي، وهي مرتبطة بأهداف سياسية وقرصنة أموال، وتتجاهل وجود إقليم فلسطيني او إقليم محتل.

وقال: إنهم "الإسرائيليون" مدوا كل اختصاصات المحكمة على الضفة بما فيها القدس بشكل ناعم جدا، والمعنى القانوني لهذا الموضوع هو الضم ولا يوجد منطق اخر.

حيثيات قرار المحكمة

ويأتي قرار المحكمة العليا "الإسرائيلية"، عقب استئناف قدمته السلطة الفلسطينية ضد قرار محكمة المركزية "الإسرائيلية" في القدس المحتلة بإلزام السلطة الفلسطينية بتعويض 13 مليون شيكل كمبلغ أولي فقط لحوالي 50 عميلاً فلسطينيًا رفعوا دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أنه "بحسب القرار ، فإن السلطة الفلسطينية سجت عملاء في ظروف غير إنسانية وتعرضوا للتعذيب الشديد الذي تركهم معاقين بدنيًا ونفسيًا شديدًا ، كما تم إعدام بعضهم. وقد تم تحديد التعويض على الحرمان من الحرية فقط".

وأضافت القناة أن "السلطة الفلسطينية قدمت استئنافًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لعدد من الأسباب ، من بينها ادعت أنها تتمتع بحصانة الدولة وأن لها سلطة اعتقال المساعدين الذين أضروا بالمصالح الأمنية الفلسطينية".

وتابعت القناة أن "المحكمة العليا أيدت موقف المدّعين بأن السلطة لا تتمتع بحصانة دولية ، وقضت بأن إسرائيل هي المنبر المناسب للنظر في الدعوى ، ورفضت ادعاء السلطة الفلسطينية بأن لها سلطة احتجاز المساعدين بموجب القانون الأردني في المنطقة التي تحظر الخيانة، حيث قضت المحكمة العليا بأن المساعدين خدموا أمن إسرائيل ، وبسبب هذا بالتحديد فإن اعتقالهم وسجنهم يعد انتهاكًا لمصالح إسرائيل الأمنية ، وهو ما لا يسمح للسلطة الفلسطينية بفعله بموجب الاتفاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل".