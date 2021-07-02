الصحة بغزة: 3 وفيات و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و108 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة أنه تم إجراء 677 فحصا مخبريا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت إن هذه الفحوص أثبتت تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في حين تعافي 102 حالة جديدة من المصابين.

وأضافت أن "إجمالي التراكمي للمصابين 114561 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2271 حالة، وإجمالي المتعافين 111223 حالة، وإجمالي الوفيات 1067 حالة وفاة".

وذكرت الصحة بغزة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 56 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 40 حالة".

وحول التطعيمات، أوضحت أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 207200 جرعة وهي تكفي لـ103600 شخص.

في حين إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 78620 شخصًا.