بعد 20 عاما على غزو أفغانستان.. أميركا تسلم قاعدة باغرام لحكومة كابل وطالبان ترحب

وطن: انسحبت القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" (NATO) بالكامل من قاعدة باغرام الجوية قرب كابل، وفي حين رحبت حركة طالبان بهذه الخطوة، أكدت واشنطن أنها لن تتخلى عن أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية إن جميع القوات الأميركية والأجنبية غادرت القاعدة التي ظل الأميركيون يتمركزون فيها منذ غزو أفغانستان عام 2001.

وأضاف المتحدث أن القوات الأفغانية ستشرف على قاعدة باغرام وتستخدمها في مكافحة ما يسمى "الإرهاب".

وكان مسؤولون أميركيون أعلنوا أن الجيش الأميركي غادر في وقت مبكر اليوم الجمعة القاعدة الجوية، التي كانت مركز الحرب الأميركية على حركة طالبان منذ عام 2001، وسلمها لقوات الأمن والدفاع الأفغانية بالكامل.

وناقش وزيرا الدفاع الأميركي والأفغاني في اتصال هاتفي آلية تسليم القاعدة، وسلمت القوات الأمريكية كل القواعد العسكرية في البلاد باستثناء مقر القيادة العسكرية القريب من السفارة الأميركية وسط العاصمة كابل.

ووفقا لمسؤول أميركي، فإن إخلاء قاعدة باغرام وتسليمها للقوات الأفغانية مؤشر على أن الانسحاب الكامل للقوات الأميركية والأجنبية الأخرى من أفغانستان بات وشيكا. ويأتي هذا التطور بعد اكتمال انسحاب القوات الألمانية والإيطالية المشاركة في مهمة الحلف الأطلسي.

طالبان ترحب بالانسحاب الأميركي

من جهتها، رحبت حركة طالبان بإخلاء قاعدة باغرام، ووصفتها بالخطوة الإيجابية، ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد قوله إن ذلك في مصلحة الحكومة الأميركية.

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم طالبان أن انسحاب القوات الأميركية الكامل سيمهد الطريق أمام الأفغان ليقرروا مستقبلهم.

وكانت شبكة "سي إن إن" (CNN) نقلت عن مسؤول في الإدارة الأميركية أن انسحاب قواتها من أفغانستان قد يكتمل في غضون أيام، وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وعد بتنفيذ الانسحاب قبل حلول الذكرى المقبلة لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وتقول مصادر أميركية إن واشنطن ستبقي على نحو 650 جنديا لحماية سفارتها ومطار كابل.

دعم أميركي مستمر لأفغانستان

في الأثناء، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن المجتمع الدولي والشعب الأفغاني لن يقبلا بأي حكومة يتم تنصيبها بالقوة، وإن تلك الحكومة لن تحظى بالشرعية، ولن تتلقى مساعدة من المجتمع الدولي.

وأضاف برايس، خلال مؤتمر صحفي، أنه ليس للولايات المتحدة نية للتخلي عن أفغانستان أو التراجع عن دعمها للحكومة والشعب الأفغانيين، مؤكدا أن واشنطن ستواصل دعم القوات الأفغانية.

وأشار إلى أن بقاء جنود أميركيين في أفغانستان ضروري لحماية الدبلوماسيين الأميركيين، وأن واشنطن لا تعتزم أبدا التخلي عن مسؤولياتها هناك.

من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن تصعيد حركة طالبان للعنف مصدر قلق، ويعد عائقا أمام التوصل إلى تفاهم شامل.

وأكد أوستن، في اتصال هاتفي مع نظيره الأفغاني، استمرار بلاده في دعم القوات الأفغانية وتدريبها، مشددا على ضرورة اغتنام فرصة محادثات السلام لتحقيق سلام دائم في أفغانستان.

وفي خضم انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده مستمرة في تواصلها مع الولايات المتحدة بشأن تشغيل مطار كابل، مؤكدا أهمية استمرار عمل المطار بالنسبة لأفغانستان.

وذكر أكار في تصريح صحفي أدلى به خلال زيارته الى طاجكستان أن القرار النهائي بشأن حماية وتأمين مطار كابل سيصدر عقب اجتماع سيترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي موسكو، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو لا تميل إلى تهويل الهجمات الحالية لحركة طالبان في أفغانستان.

وأضافت زاخاروفا أن ما سمته بموسم القتال في أفغانستان سينتهي، وبعدها ستكون الأطراف مستعدة لإطلاق حوار فعلي وبنّاء حول مستقبل البلاد.

تطورات ميدانية

ميدانيا، أفاد مصدر أمني أفغاني بمقتل 8 من الشرطة وإصابة 5 آخرين في هجوم لمسلحي طالبان قرب مدينة فيض آباد بولاية بدخشان (شمالي أفغانستان).

وفي الإطار نفسه، تداولت حسابات مقربة من حركة طالبان مقاطع تظهر استسلام العشرات من القوات الحكومية الأفغانية لمقاتلي الحركة خلال معارك جرت أمس الخميس في منطقة تكاب بولاية كابيسا شمالي أفغانستان.

وقالت الحركة، عبر حسابها العربي بموقع تويتر، إن الجنود الذين سلموا أسلحتهم قد استفادوا من العفو الذي منحته الحركة لكل من ينشق عن صفوف النظام.

وكانت الحركة كثّفت مؤخرا هجماتها مع تسارع انسحاب القوات الأجنبية، وتمكنت من السيطرة على عدة مناطق، خاصة في شمال البلاد وغربها.

المصدر : الجزيرة