حماس: قصف الاحتلال على غزة ردات فعل استعراضية لاسترضاء مستوطنيه

وطن: قالت حركة حماس إن قصف الاحتلال لأحد مواقع المقاومة في غزة، ما هو إلا ردات فعل استعراضية لاسترضاء مستوطنيه، والتغطية على أزماته المتصاعدة.

وشدد الناطق باسم حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي على أن هذا "لن يغير ذلك من إصرار شعبنا ومقاومته الباسلة على مواصلة المشوار النضالي بكل السبل وأدوات المقاومة كافة لانتزاع حقوقه وإنهاء معاناته".

وشدد على أن "مقاومة شعبنا هي من يمتلك زمام المبادرة، وإدارة الميدان وفق رؤية واضحة، تحدد مسار التعامل مع هذا العدو والضغط عليه وإجباره على احترام حقوق شعبنا، والتراجع عن سياساته وإجراءاته الظالمة".

وقصفت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، بصاروخين على الأقل موقعًا للمقاومة جنوبي غربي مدينة غزة.