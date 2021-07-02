الاحتلال يعتقل مواطنين جنوب الخليل

وطن: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي مواطنين اثنين بينهم محام في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، ان قوات الاحتلال اعتقلت كلا من المحامي موسى مخامرة، والمواطن أحمد مخامرة، أثناء تواجدهما ومجموعة من المواطنين والنشطاء بالقرب من تجمع الركيز وشعب البطم بمسافر يطا، حيث قام الأهالي بإزالة خيمة نصبها مستوطنو "افيغال" فوق أراضيهم في تلك المنطقة، لغرض الاستيلاء عليها لصالح توسيع المستوطنة المذكورة.