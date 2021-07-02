حمدي فرّاج يكتب لـوطن: حذار الانتقال من الدلف الى المزراب

ما زالت تداعيات الجريمة السوداء بالعتلة السوداء والفلفل الاسود تتداعى ، البعض يرى انها ستتواصل مستبدلة بذور الشر ببذور الخير ، والبعض يراهن انها سرعان ما ستنطوي كما طويت عشرات القضايا الاخرى المخزية والمؤلمة في آن . ولكن ، ريثما تتحقق هذه او تلك ، تعالوا نتفحص التداعيات الراهنة .

التوجه الى "اسرائيل" ، الدولة التي تحتلنا من جهة ، و ننسق معها تنسيقا امنيا مقدسا ، من جهة اخرى، لشراء أدوات قمع "شعبية" ، من على شاكلة قنابل الغاز والرصاص المطاطي . خروج أمين عام فصيل صغير لا يرى بالعين المجردة بشعار سافر "شارع بشارع" لتأجيج الصراع والتصادم الاهلي . سحل المتظاهرين والاعتداء على الصحفيين وادعاء الناطق الامني ان الساحلين لم يكونوا من ملاك الاجهزة الامنية ، قضية هواتف بعض الفتيات والبحث داخلها عما يحرجهن امام عائلاتهن . لجنة التحقيق من شخصين ، نتائجها من بندين احدهما "الكشف الخطير" ان طبيب العائلة اشترك في التشريح . عدم اعتقال اي فرد من منفذي القتل حتى لو في ردهة فندق ، تعميم الاوقاف تخصيص خطبة الجمعة عن المخدرات – الجمعة التالية لا احد يعرف بعد موضوعها - .

كل ممارسة ما بعد الجريمة ، انما هي جريمة اخرى تتطلب لجنة تحقيق وبالتالي الادانة والمعاقبة . و ما لم يخرج المسؤول الاول فيقول انا من يتحمل المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء وأعتذر عنها ، فإنها ستظل ما دون الجريمة وما دون النكراء ، وبالتالي لفلفتها ، وها هو الاسبوع الاول يمضي دون ان يصل احد الى مرماه . في الاسبوع القادم سيتطور المنحى ، وسيصبح كل قرار او اجراء يحمل في طياته بذور ادانته ، فإما ان يتعزز القتل ويظهر القتلة كأبطال نزين بصورهم جدران شوارعنا ، وإما ان تلعن امهاتهم بطونهن التي حملت وأثداءهن التي أرضعت .

انها لجريمة اكبر واعمق ان ينظر صاحب الامر الى الشعب نظرته الى قطيع غنم ، يموء عندما يجوع ، لكن الشعوب الحرة ، والشعب الفلسطيني في طليعتها ، تجوع من ادمغتها للحرية ، ومن قلوبها للِعزة، لا من بطونها للطعام . وعليه فإنها رأت الى اعتقال بنات امرا مستهجنا ، لأنه ربما الامر العاشر من نوعه ، وفي كل مرة يمثل امام المحكمة وتتم تبرأته ، استمرار اصدار اوامر باعتقاله تتطلب المساءلة والمحاسبة . ورأت ايضا ان مداهمة منزله في منطقة "سي او ألف" في ساعات الفجر بهذا العدد الكبير وبهذا السلاح غير الآدمي لخطأ لم يثبت انه ارتكبه يتعلق بنقد السلطة ، ثم تبديل التكليف من اعتقال الى قتل ، يتطلب تقديم المكلِّف استقالته ، كي ينفي عن كل مسؤول انهم كلفوهم بالقتل لا الاعتقال ، الا اذا نظر البعض الى انه لا فرق كبير بين الفعلين ، ووارد ان يقع اللبس "الخطأ" بينهما . لا يا سيدي ايا كانت درجة مسؤوليتك ، الفرق بينهما مثل الفرق بين السماء والارض ، مثل الفرق بين الحياة والموت .

أحد مسؤولي السلطة كتب على صفحته : رحم الله نزار بنات كما عرفته ، شعاعاً من ضوء كالليزر . تمت إقالته .