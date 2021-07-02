الأسير جمال الطويل يعلّق إضرابه عن الطعام بعد تحقيق أهدافه

وطن: انتصرت إرادة الأسير الشيخ جمال الطويل (٥٩ عامًا) من البيرة، بعد 29 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجا على استمرار الاعتقال الإداري لابنته بشرى.

وذكر نادي الأسير أن الأسير الطويل علّق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد اتفاق مع سلطات الاحتلال يقضي بتحديد سقف الاعتقال الإداري لابنته بشرى، وأن يكون الأمر الإداري الجديد هو الأخير ومدته ثلاثة شهور.

وكان الشيخ الطويل أعلن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 29 يوماً للمطالبة بوقف اعتقال ابنته بشرى إداريًا وإطلاق سرحها، وقد تقدم المحامي باستئناف للمحكمة وقد رفض اليوم مع إصدار قرار بتجديد الإداري لبشرى لمرة ثالثة وإصدار قرار جوهري بحيث يطلق سراحها بعد هذا التجديد.

وبشرى الطويل هي ناشطة في مجال الدفاع عن الأسرى، وسبق أن اعتقلت 4 مرات وأمضت شهور في سجون الاحتلال، وكان أعيد اعتقالها بتاريخ 8/11/2020 على حاجز طيار قرب مستوطنة يتسهار جنوب مدينة نابلس، ونقلت إلى حوارة وبعد أيام صدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة 4 شهور، ثم جدد لها لمرة ثانية لأربعة أخرى .

وكانت الأسيرة "الطويل" قد تحررت في صفقة وفاء الاحرار، بعد أن أمضت 5 شهور في سجون الاحتلال، من حكمها البالغ 16 شهرا، وأعاد الاحتلال اعتقالها مرة اخرى بعد عملية الخليل منتصف عام 2014 ، وأعاد لها الحكم السابق، حيث أمضت بقية محكوميتها البالغة 11 شهرا قبل اطلاق سراحها في مايو من العام 2015 ، ثم اعتقلت 3 مرات اخرى وأمضت 8 شهور في الاعتقال الإداري، ثم أمضت 8 شهور ادارية اخرى في اعتقال جديد ، ثم أعيد اعتقالها اخر مرة في نوفمبر 2020.