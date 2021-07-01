عشرات الإصابات خلال فعاليات "الإرباك الليلي" في بيتا

وطن: أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم عن إصابة 61 مواطنا، منهم 55 أصيبوا بحالات الاختناق، و6 بالرصاص المطاطي خلال فعاليات الإرباك الليلي على جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس

وشارك المئات من المواطنين من المحافظات الفلسطينية مساء اليوم بفعاليات الإرباك الليلي على جبل صبيح، حيث يقوم الشبان بفعالية المشاعل وإشعال الإطارات المطاطية واستخدام "الليزر" وغيرها من الأدوات.

و"الإرباك الليلي"، هي فعاليات احتجاجية شعبية، يُنظمها سكان بلدة بيتا بشكل شبه يومي منذ أسابيع، للمطالبة بإخلاء بؤرة استيطانية إسرائيلية تُسابق الزمن لتثبيت واقع استيطاني جديد في البلدة.

ويُشعل الشبان الفلسطينيون النار في إطارات مطاطية، وينفخ آخرون في أبواق تُصدر أصواتًا مُزعجة، بينما يُسلّط البعض مصابيح إنارة "ليزر" نحو "كرافانات" البؤرة الاستيطانية، ويحمل غيرهم مشاعل إنارة.