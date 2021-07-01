بسيسو لوطن: لم يصلني أي كتاب رسمي بالإقالة

وطن: قال رئيس المكتبة الوطنية إيهاب بسيسو لـ وطن انه لم يصله أي كتاب رسمي بتنحيته من رئاسة المكتبة الوطنية.

وقال بسيسو ردا على استفسار وطن حول وجود قرار من الرئيس عباس بتنحيته من رئاسة المكتبة الوطنية " لم يصلني حتى اللحظة أي كتاب رسمي بذلك".

وكانت مصادر صحفية اكدت مساء اليوم ان قرارا موقعا من الرئاسة صدر ووصل الى ديوان الفتوى والتشريع يقضي بتنحية بسيسو من رئاسة المكتبة الوطنية وذلك على خلفية ما كتبه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي بقضية مقتل المعارض السياسي نزار بنات.

يذكر ان بسيسو كان قد شغل منصب وزير الثقافة سابقا، ومن ثم صدر قرار من الرئيس عباس في ايار/مايو 2019 بتعيينه رئيسا للمكتبة الوطنية الفلسطينية.