مصادر خاصة لـ وطن: لا صحة للحديث عن تشكيل حكومة برئاسة سلام فياض

رام الله - وطن : أكدت مصادر خاصة لـ وطن مساء اليوم الخميس انه لا صحة للحديث حول تشكيل حكومة جديدة برئاسة سلام فياض، رئيس الحكومة الاسبق.

وقالت المصادر " ان كل ما يقال عن رئاسة فياض لحكومة جديدة غير صحيح".

واكدت المصادر ان فياض عاد الى الضفة الغربية يوم أمس بعد زيارة قام بها الى قطاع غزة.

وكانت وسائل اعلام قد ذكرت في وقت سابق ان فياض قد يكون المرشح الأبرز لرئاسة حكومة وحدة وطنية خلال الفترة المقبلة، وان زيارته الى قطاع غزة جاءت من أجل بحث امكانية تشكيل الحكومة ومعرفة موقف الفصائل الفلسطينية منها.