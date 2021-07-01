بينيت: لن نتردد في تنفيذ اجتياح بري واسع في اي عملية مقبلة إذا اقتضت الضرورة

وطن: هدد رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، بتنفيذ اجتياح بري واسع في اي معركة او مواجهة مقبلة "إذا ما اقتضت الضرورة ذلك" حسب قوله لتحقيق أهداف محددة، مشدداً على أنه "إذا احتاجت إسرائيل إلى استخدام قوتها - ستكون أكثر فتكًا"، وذلك بحسب زعمه خلال كلمة ألقاها خلال مراسم تخريج فوج جديد من ضباط سلاح المشاة في جيش الاحتلال.

وقال بينيت مستذكرا حرب تموز/ يوليو 2006، التي شارك فيها كضابط في صفوف قوات الاحتياط: "في غضون أسبوعين ستمر 15 عاما على اندلاع حرب لبنان الثانية. كانت هذه هي المرة الأخيرة التي يقوم فيها جيش الاحتلال باجتياح بري واسع النطاق".

وأضاف أنه "كقائد لقوة مشاة في الاحتياط، ومن عمق الميدان، رأيت كيف تبدو الحملة العسكرية عندما يكون الاستعدادت لها غير كافية وتكون الأهداف غامضة"، وتابع "الجيش الإسرائيلي اليوم في مكان مختلف تمامًا، مقاتلونا أكثر تصميمًا وأكثر احترافية وأفضل تجهيزًا. إذا وعندما نحتاج إلى استخدام قوتنا، سنكون أكثر فتكًا".

وتابع: "مثلما لا نحب المعركة، فنحن لا نحب الاجتياح البري. لكن إذا اعتقدنا أن أهداف المعركة تتطلب مناورة - فلن نتردد في تنفيذها، وستكون ضخمة وقوية".

وتابع "ضابطات وضباط القوات البرية الجدد، أنتم الذين ستقودون الاجتياح البري القادم إذا تطلبت الظروف القيام به، وأنتم الذين ستطبّقون على أرض الواقع مبادئ الفتاكة والفعالية الشديدة التي تستند إليها خطة ‘تنوفا‘ متعددة السنوات، التي أعدها ويقودها رئيس هيئة الأركان العامة للجيش. أنتم الذين ستضمنون أن الجيش ستكون له الغلبة أيضًا في اختبارنا القادم".