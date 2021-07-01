حماس: تصريح الرئيس الألماني بخصوص محكمة الجنايات الدولية انحياز مفضوح للاحتلال

رام الله - وطن: أدانت حركة حماس اليوم الخميس تصريحات أدلى بها الرئيس الألماني بشأن المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن حديث الرئيس الألماني عن عدم اختصاص محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، مخالفة للقانون الدولي، وانحياز مفضوح للاحتلال وسياساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

واعتبر قاسم في تصريح صحفي له أن موقف الرئيس الألماني يشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه وعدوانه، ويجعل من كيان الاحتلال فوق القانون الدولي.

وكان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير قال في حديث لصحيفة "هآرتس" عشية وصوله إلى تل أبيب الأربعاء في زيارة رسمية، إن"موقف الحكومة الألمانية هو أن محكمة الجنايات الدولية، ليس لها اختصاص في هذا الموضوع بسبب غياب الدولة الفلسطينية".