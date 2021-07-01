الأمم المتحدة تدعو السلطة الى ضمان سلامة المشاركين في التظاهرات الاحتجاجية على مقتل بنات

رام الله - وطن: دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت السلطة الفلسطينية إلى ضمان سلامة المشاركين في التظاهرات الاحتجاجية المنددة بمقتل المعارض السياسي نزار بنات في الضفة الغربية.

وأكدت باشليت في بيان صحفي أن تلك التظاهرات تعرضت لقمع عنيف من قبل الأجهزة الأمنية ، سواء تلك التي كانت ترتدي الزي الرسمي أو بملابس مدنية وأفراد مسلحين آخرين.

وطالبت بوضع حد فوري لأي استهداف أو مضايقة أو تهديد أو عنف قائم على نوع الجنس وضمان سلامة وأمن الجميع دون تمييز.

وكانت الاجهزة الأمنية قد قمعت في رام الله خلال الايام الماضية المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي خرجت في المدينة منذ مقتل المعارض السياسي نزار بنات.