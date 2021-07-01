مبابي يحسم الجدل حول رحيله من سان جرمان

وطن: وضع نجم الكرة الفرنسي كيليان مبابي، نهاية للتكهنات التي أثيرت مؤخرا، حول مستقبله مع نادي باريس سان جرمان.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، أبلغ عددا من أعضاء باريس سان جرمان، بأنه لن يمدد عقده، لكنه سيحترم العام الأخير فيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي أجّل قراره لحين انتهاء منافسات "أمم أوروبا"، لكن خروج المنتخب الفرنسي، جعله يقدم على هذه الخطوة، أي إعلانه عدم تمديد عقده.

وعلى مدار عامين، تصدرت نقاشات تمديد عقد مبابي الذي ينتهي في يونيو 2022، عناوين الصحف الرياضية، حيث كان اللاعب يرد دائما على إدارة باريس سان جرمان، بأنه لا يزال يفكر بالأمر، حسبما نقلت "ليكيب".

كان تقرير لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، قد أشار إلى أن مبابي أعلم ناديه رسميا برغبته في الرحيل هذا الصيف.

ومن بين الأندية المرشحة لاستقبال مبابي، ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، حيث ينتظر الفريقان ما سيحدث بشأن تمديد عقد الفرنسي الدولي أو إنهائه.

وتشير تقارير إلى أن ضم مبابي سيكلف الأندية الراغبة في الحصول على خدماته ما يقارب 100 مليون جنيه إسترليني، إن قرر باريس سان جرمان بيعه.