اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين

وطن: تصدى عناصر من المقاومة الفلسطينية في مدينة جنين، صباح اليوم لقوات الاحتلال، وخاضوا اشتباكا مسلحا مع دوريات الاحتلال التي اقتحمت المدينة.

وظهر في مقطع فيديو عددًا من المقاومين وهم يطلقون النار على قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف، وهو الامر الذي بات يتكرر مع كل مرة تقتحم فيها قوات الاحتلال مدينة جنين.

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي ان مجموعة الشهيد جميل العموري الذي استشهد قبل أسابيع في جنين، اشتبكت مع قوات الاحتلال.

وأعلنت قوات الاحتلال اعتقال ثلاثة فلسطينيين في مدينة جنين، بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار اتجاه جنود الاحتلال.