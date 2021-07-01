وفاتان و121 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

وطن: سجلت حالتي وفاة واحدة في قطاع غزة والثانية في جنين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 121 إصابة جديدة بكورونا، وكانت على النحو التالي: "الخليل 9، جنين 3، طولكرم 1، نابلس 1، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 108".

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 8 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضاً.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 2، طولكرم 1، نابلس 9، رام الله والبيرة 2، ضواحجي القدس 1، سليت 1، طوباس 1".

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 509,712 بينهم 368,532 تلقوا الجرعتين من اللقاح.