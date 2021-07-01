رئيس وزراء الاحتلال يتوجه إلى الإمارات قريبا

وطن: يعتزم رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، زيارة الإمارات خلال الأشهر المقبلة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك بحسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، عن مسؤولين في وزارة خارجية الاحتلال.

ونقلت القناة التي رافقت وزير خارجية ونائب رئيس وزراء الاحتلال، يائير لابيد، الذي اختتم زيارته القصيرة للإمارات والتقى فيها بنظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد، وافتتح السفارة في أبو ظبي والقنصلية في دبي.

ويقول مسؤولو خارجية الاحتلال الذين رافقوا لبيد أن الإمارات مهتمة بتعزيز التعاون مع "إسرائيل" في أقرب وقت، وسيأتي تعزيز العلاقات بشكل أكبر بعد زيارة بينيت، للإمارات في الأشهر المقبلة، والتي ستشمل دول مطبّعة أخرى مستقبلاً.

كما قدّروا ارتفاع وتيرة زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى الإمارات، بعد رفع الحظر الذي كان قد فرضه رئيس حكومة الاحتلال السابق، بنيامين نتنياهو، الذي كان يعتزم أن يسجل بنفسه أول زيارة رسمية رفيعة المستوى إلى الإمارات، واضطر لإلغاء زياراته لقيود مختلفة، أبرزها كورونا. في إحدى المناسبات، كانت الإمارات هي التي منعت نتنياهو من القدوم، حتى لا يُنظر إليها على أنها تدّخل في الانتخابات الإسرائيلية.

من جهته صرّح بن زايد لموقع "واللا" العبري أنّ "التحدي الماثل الآن للوضع السياسي بالمنطقة، هو العمل على دمج السلطة الفلسطينية في عملية التطبيع التي شهدتها المنطقة مؤخرًا". مؤكداً "على ضرورة أن تجد إسرائيل حلًا عاجلًا أو آجلًا للمشكلة الفلسطينية"، معتبرًا أن ذلك "يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة لإسرائيل باعتبار أن ذلك يلقي ضلالا من الشك حول مستقبلها وليس فقط يضر بصورتها".

وبشأن العلاقات مع دولة الاحتلال، قال بن زايد "إنه كان قلقًا من أن تدخل إسرائيل في مرحلة تتعامل فيها فقط مع الشؤون الداخلية وبالتالي تفقد الزخم في العلاقات مع الدول الأخرى، لكن المكالمة الهاتفية الأولى التي بادر إليها يائير لابيد وزير الخارجية كانت تظهر انطباعًا، بأن الحكومة الجديدة متحمسة للعلاقات مع الإمارات والدول الأخرى".

المصدر: (عرب48 + موقع "واللا" + القناة 12 الإسرائيلية)