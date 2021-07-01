بنك القاهرة عمان يعلن عن أسم الفائزة بالأسبوع السابع بجائزة 10 الاف دولار ضمن حملة "ربحك قدام عيونك"

وطن: ضمن حملة "ربحك قدام عيونك" التي أطلقها بنك القاهرة عمان هذا العام على حسابات التوفير، يواصل البنك السحب الاسبوعي والشهري على الجوائز النقدية الاسبوعية والشهرية، حيث أعلن البنك عن اسم الفائزة بجائزة الأسبوع السابع البالغة 10 الاف دولار امريكي، والتي كانت من نصيب السيدة نادية نبهان عبد السلام شيخ، والمدخرة لدى فرع الارسال في مدينة رام الله منذ أكثر من 10 سنوات.

وفور تواصل البنك مع الرابحة نادية شيخ، عبرت عن سعادتها وفرحتها الكبيرة بفوزها بهذه الجائزة القيمة، موجهة الشكر للبنك ادارة وموظفين، حيث اشادت بخدمات البنك، مشيرةً إلى أنها لاقت طيلة هذه الفترة معاملة حسنة من الموظفين وسوف تستمر بالتعامل والادخار في البنك.

وتسعى حملة "ربحك قدام عيونك" إلى تشجيع العملاء والمواطنين على فتح حسابات توفير وتغذية حساباتهم للدخول في السحب على الجوائز الشهرية بقيمة 100 ألف دولار والجوائز الأسبوعية بقيمة 10 آلاف دولار.

وبخصوص معايير الدخول في السحب، للحسابات الجديدة، في حملة "ربحك قدام عيونك" هو فتح حساب توفير بقيمة 200 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل أو اليورو.

وبالنسبة للحسابات الحالية، فما على العميل سوى إضافة مبلغ 50 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل أو اليورو شهريا كحد أدنى، للدخول في السحب، علما أن كل 50 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل او اليورو يتم ايداعها في الحساب، تعطي فرصة اضافية للفوز.