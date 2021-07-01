مساعي إسرائيلية نحو تأخير فتح القنصلية الأمريكية في القدس

وطن: يسعى مسؤولون إسرائيليون كبار إلى منع فتح القنصلية الأمريكية مبدئياً في القدس المحتلة بزعم أنها خطوة ستؤدي إلى "مصاعب سياسية" لحكومة الاحتلال الجديدة.

ونقلاً عن موقع "واللا" العبري، اليوم الخميس، إن المسؤولين قد توجهوا في الأسابيع الأخيرة إلى وزارة الخارجية الأمريكية بطلبهم في تأخير فتح القنصلية لـ"تمكين استقرار الحكومة الجديدة"، وبادّعاء أنّ رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، يستخدم الإعلان عن إعادة فتح القنصلية لمصلحته السياسية.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أعلن خلال زيارته لدولة الاحتلال، في أيار/مايو الماضي، وقبل تنصيب حكومة الاحتلال الجديدة، أن الإدارة الأميركية ستعيد فتح القنصلية الأميركية في القدس.

وكان بايدن قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإعادة فتح القنصلية التي عملت كممثلية دبلوماسية للفلسطينيين، وأغلقت في العام 2019 بعد إعلان "صفقة القرن" في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب. وتم حينها دمج القنصلية بالسفارة الأميركية بعد نقلها إلى القدس.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن إدارة بايدن تدرك الوضع، ووافق على الطلب الإسرائيلي ولن يمارس ضغوطاً من أجل فتح القنصلية في هذه المرحلة، حسب "واللا". وأضافوا أنه من الجائز إعادة طرح الموضوع في أيلول/سبتمبر المقبل. ورفضت وزارتي الخارجية الإسرائيلية والأميركية التعقيب على الموضوع.

وكان نتنياهو قد طلب، كرئيس للحكومة حينها، خلال لقائه مع بلينكن في أيار/مايو الماضي، إعادة فتح القنصلية الأميركية في مدينة رام الله أو بلدة أبو ديس. ورفض بلينكن طلب نتنياهو وأوضح أن الإدارة تريد أن تكون القنصلية في القدس.

إثر ذلك، قال نتنياهو لبلينكن إنه يعتزم إجراء استخدام سياسي لهذه القضية، وأنه "إذا أصريتم على فتح القنصلية في القدس، فإنكم ستساعدونني وحسب في جمع نقاط سياسية"، حسبما نقل "واللا" عن مصدر شارك في اللقاء.

وقال نتنياهو خلال اجتماع لكتلة حزب الليكود في الكنيست، بداية حزيران/يونيو الفائت، إن "حكومة اليسار الخطيرة هذه لا تصمد أمام قرار إعادة إقامة قنصلية أميركية للفلسطينيين في قلب القدس وبذلك إعادة طرح موضوع القدس مجددا".



المصدر: ("واللا" + عرب48)