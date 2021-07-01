كندا: اكتشاف 182 قبراً مجهولاً جديداً لأطفال بالقرب من مدرسة

وطن: في أحدث الاكتشافات لقبور أطفال السكان الأصليين في كندا، عُثر أمس على 182 قبراً بدون شواهد بالقرب من مدرسة داخلية بالقرب من مدينة كرانبروك بمقاطعة "كولومبيا البريطانية" في كندا.

وأعلن متحدثون باسم أحد الشعوب الأصلية لكندا (ما يعرف باسم الأمم الأولى) بأن "الخبراء استخدموا راداراً لجوف الأرض لتحديد ما يُعتقد أنه رفات أطفال من السكان الأصليين ينتمون لشعب "كتوناشا" تتراوح أعمارهم بين سبعة و15 عامًا في مدرسة تُشرف عليها الكنيسة الكاثوليكية".

يأتي هذا ضمن سلسلة الاكتشافات للمقابر التي لا تحمل علامات، فقد أعلن زعيم السكان الأصليين، قدموس ديلمور، منذ أسبوع اكتشاف أكثر من 750 قبرا في عمليات تنقيب داخل موقع مدرسة داخلية سابقة في مقاطعة ساسكاتشيوان في غرب كندا، وهو الاكتشاف الثاني من نوعه في أقل من شهر، بينما عُثر على القبور الأولى في مقاطعة "كولومبيا البريطانية" الشهر الماضي وبلغ عددها 215.

خلفية

يقول مؤرخون كنديون إن بين العام 1883 و1996، أجبر نحو 150 ألف طفل من شعوب الأمم الأولى على "استيعاب وإدراك" المجتمع الأبيض في كندا، عبر الالتحاق بمدارس كان يديرها، غالباً، مبشرون مسيحيون.

وهذه المدارس هي جزء من مشروع استعماري أوسع هدفَ إلى الاستيلاء على أراضي السكان الأصليين واستيعاب أطفال السكان الأصليين من "الأمة الأولى" و"الميتيس" و"الإنويت" بالقوة. وأدارت العديد من الكنائس ، منها الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ، ما لا يقل عن 139 مدرسة داخلية في جميع أنحاء كندا.

ويعتقد أن الآلاف من أطفال السكان الأصليين قد لقوا حتفهم أثناء حضورهم هذه المؤسسات بعد انتهاكات كبيرة حدثت بحقهم حيث وصفت "اللجنة الكندية للحقيقة والمصالحة" في 2015 ما عاشوه بـ"الإبادة الثقافية". إذ كانوا يُمنعون من التحدث بلغتهم الأصلية كما تعرضوا للاغتصاب والاعتداء الجنسي بل والحرمان من الطعام حسب الكثير من الشهادات.

ويطالب زعماء السكان الأصليين باعتذار من البابا فرانسيس، وإصدار الكنيسة لكافة سجلاتها المتعلقة بالمؤسسات. كما يطالبون بالدعم المالي الكافي للمساعدة في تمويل عمليات البحث في ساحات المدارس الداخلية، وتوجيه تهم جنائية ضد أي شخص يثبت مسؤوليته عن الجرائم المرتكبة ، وفتح تحقيق شامل.

المصدر: (الجزيرة+ بي بي سي + يورو نيوز)