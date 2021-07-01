الاحتلال يحول الأسير عمران الملاح للاعتقال الإداري 4 أشهر

وطن: أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية قرار اعتقال إداري لمدة 4 أشهر بحق الطالب في الثانوية العامة عمران إسماعيل الملاح من بلدة دورا بالخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب الملاح بتاريخ 16/5/2021 بعد مداهمة منزل عائلته في قرية المجد، ونقلته إلى مركز تحقيق "عتصيون"، خلال فترة استعداده لتقديم امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف أنه وبعد أن فشلت مخابرات الاحتلال في إلصاق تهمة بحقه خلال شهر ونصف، أصدرت قرار اعتقال إداري بحجة وجود ملف سري له.

وأشار إلى أن الملاح كان يستعد لتقديم امتحانات الثانوية العامة إلا أن الاحتلال تعمد اعتقاله قبل الامتحانات لمنعه من تقديمها كما فعل مع العديد من الطلاب الذين اعتقلهم خلال الأسابيع الماضية تزامنًا مع الامتحانات لإضاعة مستقبلهم.