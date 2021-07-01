الصحة: مجمل الإصابات بالطفرة الهندية من فايروس كورونا بلغت 22 إصابة

وطن: قال مسؤول ملف كورونا في شمال الضفة وسام صبيحات، اليوم الخميس، إن الطفرة الهندية أشد شراسة وسرعة انتشارها كبيرة والأعراض التي تسببها أشد.

وأضاف خلال حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية "كنا نتوقع أن تصل الطفرة الهندية لفلسطين خاصة مع انتشارها بالداخل المحتل ودول الجوار والإقليم".

وأكد أنه حتى الآن يوجد 22 حالة مصابة بهذه الطفرة في فلسطين.

وأشار صبيحات إلى أن هذه الطفرة أسرع انتشارها فالمصاب الواحد ينقل العدوى لأكثر من 6 أشخاص.