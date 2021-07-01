حكومة الاحتلال توقع على اتفاق مع قادة المستوطنين يقضي بإخلاء البؤرة الاستيطانية "افيتار" عصر غدٍ الجمعة

وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم الخميس، بأنّ حكومة الاحتلال، وقعت مع قادة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة على "التسوية" التي تقضي بإخلاء البؤرة الاستيطانية "إفياتار" المقامة على جبل صبيح قرب نابلس.

يذكر أن هذه التسوية تهدف إلى شرعنتها مستقبلا، على أن يتم مغادرة البؤرة الاستيطانية حتى عصر الجمعة.

وبحسب الإذاعة العبرية "كان"، وقعت في ساعات متأخرة من الليل "التسوية" بشأن إخلاء البؤرة الاستيطانية "إفياتار" المقامة على أراضي أهالي بلدة بيتا قضاء نابلس، وبموجب ذلك ستغادر عائلات المستوطنين الموقع بالتوافق ودون أي معارضة وذلك حتى الساعة الرابعة من عصر غد الجمعة.

وأضافت الإذاعة أن اتفاق التسوية ينص على الإبقاء على الوحدات الاستيطانية في الموقع مغلقة دون أن تهدم، وذلك لحين البت في تسوية الأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية، وإمهال الإدارة المدنية 6 أسابيع للبت بشأن الأراضي وشرعنة البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين.