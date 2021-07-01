مقتل شابين خلال شجار في قلقيلية

وطن: قتل شابان، فجر اليوم الخميس، خلال شجار عنيف في مدينة قلقيلية.

وأفاد الناطق باسم الشرطة في الضفة العقيد لؤي ازريقات أن شابين قتلا خلال الشجار، وأن الشرطة والنيابة باشرتا التحقيق في الحادث.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب عماد ابو عصب (24 عاما)، قتل لحظة وصوله المستشفى، فيما توفي الشاب أمجد محمد أبو اسنينة (17 عاما) بعد وقت قصير من إصابته بجراح حرجة ودخوله غرفة العمليات دون أن ينجح الأطباء في إنقاذ حياته.

وأضافت المصادر أن حالة احتقان شديدة تسود قلقلية، فيما شهد مستشفى درويش نزال الحكومي احتشاد عشرات الشبان الغاضبين، كما هرعت الشرطة إلى المستشفى في محاولة للسيطرة على الأحداث.