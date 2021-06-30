التبادل التجاري بين الاحتلال والإمارات بلغ أكثر من 570 مليون يورو

وطن: قال وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد إن التبادل التجاري بين "إسرائيل" والإمارات تجاوز الـ570 مليون يورو بعد 10 أشهر فقط من توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين.

وأشار لابيد إلى أنه "يجب أن نسمح لاقتصاداتنا بالاندماج والازدهار، ويجب أن نحافظ على الحوار المفتوح والعقلية المنفتحة"، مبينا أنه "منذ سبتمبر 2020، تم توقيع عدد من الصفقات بقيمة عشرات الملايين من الدولارات بين شركات إسرائيلية وإماراتية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الفضاء الإلكتروني والطاقات المتجددة والهيدرولوجيا والصحة وغير ذلك".

وقال لابيد إن "الآفاق واعدة للشركات العاملة في هذه المجالات وغيرها، لا سيما الأمن الغذائي والتقنيات المتعلقة بتطوير المناطق الصحراوية".

روسيا اليوم