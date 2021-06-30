"العليا الإسرائيلية" ترفض مجددا التماسا لمنع هدم منزل عائلة الأسير شلبي

وطن: رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، التماسًا جديدًا تقدمت به منظمة هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد – الحقوقية بالنيابة عن عائلة الأسير منتصر شلبي لمنع هدم منزلها في ترمسعيا قرب رام الله.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن المنظمة الحقوقية تقدمت مع عائلة الأسير شلبي بالتماس لعقد جلسة جديدة للمحكمة وتأجيل هدم المنزل، إلا أنه تم رفضه بشكل قاطع.

وهذه المرة الثالثة التي ترفض فيها المحكمة التماسًا للعائلة قدمته إلى جانب مؤسسات حقوقية لهدم المنزل.

"القدس"