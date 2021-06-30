شرطة الاحتلال: غالبية المجرمين في المجتمع العربي متعاونون مع "الشاباك"

وطن: ادعى مسؤول في شرطة الاحتلال ، أن غالبية قادة الأعمال الإجرامية في "المجتمع العربي" هم متعاونون مع جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، الأمر الذي يحد من القدرة على العمل ضدهم، وذلك بحسب ما جاء في تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء.

وبحسب القناة فإن أقوال المسؤول في جهاز الشرطة جاءت خلال جلسة عقدت مؤخرا في المقر الرئيسي لقيادة الشرطة.

وخلال الجلسة، قال المسؤول إن "الجناة الذين يقودون الجرائم الخطيرة في المجتمع العربي هم في معظمهم متعاونون مع الشاباك. هذا الوضع يكبل يدي الشرطة. لا يمكن المس بهؤلاء المتعاونين الذين يتمتعون بالحصانة".

وأشارت القناة إلى أن المفتش العام للشرطة طرح خلال اجتماعه بوزير الأمن الداخلي مزاعم حول نقص الأدوات والإمكانيات اللازمة للتعامل مع ما وصفه بـ"الجرائم التي ترتكب على خلفية قومية".

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