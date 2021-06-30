العالول: فتح اذا أستفزّت وقفت كلها على قلب رجل واحد

وطن: قال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح خلال مهرجان نظمته الحركة في مدينة نابلس : "لا أحد يستفز فتح لأن إذا ما استفزت وقفت كلها على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على دماء الشهداء ومن أجل الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني".

وأضاف العالول: "كلما احتدمت المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي نجد من يحاول أن يشتت قوتنا ويعرقل المسيرة ولفت الأنظار عن الاحتلال وجرائمه".

وقال إن "من يتآمر على فتح في هذه المرحلة لأن فتح رفضت صفقة القرن ورفضت التخلي عن القدس وعن الحقوق الوطنية".

وحيا العالول كافة القرى والمدن المقاومة في كافة الأراضي الفلسطينية، وقال إن "بيتا هي أيقونة المقاومة الشعبية" مؤكدا أن المعركة مستمرة حتى الحرية".