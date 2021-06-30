وفد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي يزور عائلة نزار بنات غدا الخميس لتقديم واجب العزاء

رام الله - وطن: من المقرر ان يتوجه وفد دبلوماسي من الاتحاد الاوروبي غدا الخميس لزيارة عائلة المعارض السياسي نزار بنات الذي قتل خلال اعتقاله من قبل الاجهزة الامنية في بلدة دورا في محافظة الخليل

ومن المقرر ان يقدم الوفد تعازيه في بنات لعائلته، خلال زيارته غدا الخميس في تمام الساعة الحادية عشر صباحا .

وادان الاتحاد الاوروبي في بيانات سابقة ما تعرض له بنات، وطالب بضرورة اجراء تحقيق جدي وشفاف في ملابسات ما جرى.

وكان الاتحاد الأوروبي،قد طالب في 24 حزيران بإجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف فورا في قضية وفاة الناشط نزار بنات، حيث قال ممثل الاتحاد الاوروبي في فلسطين، في تغريدة له على "توتير": "مصدومون وحزينون لوفاة الناشط والمرشح التشريعي السابق نزار بنات عقب اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية الليلة الماضية".

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وكان ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله قد اصدروا بيانا بالاشتراك مع بعثات كندا والنرويج وسويسرا، حول وفاة نزار بنات، قالوا فيه ان وفاة نزار بنات تأتي على خلفية ممارسات قوات الأمن الفلسطينية المستمرة وبشكل متزايد لاعتقال وسوء معاملة نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات،و إن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن زيادة الاعتقالات التي تبدو ذات دوافع سياسية خلال الأشهر القليلة الماضية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وقال الاتحاد الاوروبي في 25 حزيران/يونيو تعقيبا على مقتل بنات، انه لا يقدم أي مساعدات مالية أو فنية لقوات الأمن الفلسطينية بخلاف المساعدات الفنية للشرطة المدنية الفلسطينية.

واضاف الاتحاد في بيان ان مساعدات الاتحاد الاوروبي تغطي رواتب الممرضات والممرضين والأطباء والمعلمين وتساهم في توفير المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الأشد فقرا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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