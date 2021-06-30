سلطة جودة البيئة تزور إحدى مزارع الابقار التابعة لشركة الجبريني

وطن: زار وفد من سلطة جودة البيئة برئاسة أ.جميل المطور إحدى مزارع الابقار التابعة شركة الجبريني للألبان والمنتجات الغذائية وكان باستقبالهم هشام الجبريني المدير الفني العام للشركة.

قام الجبريني بتقديم نبذه عن المزرعة وعن المصنع، وأثنى على دور سلطة جودة البيئة في تطبيق و تطوير اجراءات السلامة العامة في المصانع.

وأكد الطرفان على اهمية التعاون المشترك بينهم فيما يخدم البيئة الفلسطينية، وناقشوا التحديات البيئية التي تواجه الصناعة و طرق معالجتها .

وتعتبر هذه الزيارة لاهتمام سلطة جوده البيئة بالمشروع المرفق بالمزرعة الذي يعتبر الحل الأمثل للحفاظ على البيئة والتخلص من مخلفات المزارع، ويعتبر مشروع الbio Gas اول المشاريع البيئية الذي يوفر الحل الأمثل للتخلص من مخلفات الابقار العضوية.

وأبدى رئيس سلطة جودة البيئة اعجابه بالتطور الحاصل في المزرعة و انظمة الادارة الاوتوماتيكية.

يذكر أن شركة الجبريني حصدت جائزة دبي للطاقة بالعام 2017 لذات المشروع ، لكون هذا المشروع يعمل على توفير الطاقة الكهربائية من خلال استغلال غاز الميثان المنبعث من مخلفات الابقار، وتحويل الباقي الى سماد عضوي مناسب للزراعة، وبهذا المشروع تكون هذه المزرعة نموذجا حيا للمزرعة النموذجية الصديقة للبيئة.